الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول يتمسك بضم أمرابط

أمرابط
أمرابط

 رفض سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، الانتقال لليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من اهتمام الريدز بضم اللاعب خلال الفترة الحالية.

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 وكشفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن ليفربول تواصل مع الدولي المغربي خلال الفترة الأخيرة لضمه لصفوف الريدز.

 وأشارت الصحيفة الإيطالية أن ليفربول قدم عرضًا للفيولا من أجل التعاقد مع أمرابط، لكن اللاعب رفضه من أجل انتظار مانشستر يونايتد.

 ويرغب يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالتعاقد مع المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد العروض القوية التي قدمها رفقة فريقه ومنتخب بلاده.

 وكان أمرابط قد سهم في الإنجاز التاريخي للمغرب في كأس العالم قطر 2022 الماضية، بعدما نجح أسود الأطلس في الحصول على المركز الرابع في البطولة.

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