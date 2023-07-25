5 خطوات للتقديم على الوظائف التعليمية 1445

الوظائف التعليمية 1445.. بدأت وزارة التعليم السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 7 محرم 1445هـ/ 25 يوليو 2023م، استقبال طلبات التقديم على وظائفها المعلنة على رتبة "معلم ممارس"، وذلك للرجال والنساء بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم المختلفة.

وأوضحت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني، أنها طرحت 11551 وظيفة شاغرة في تخصصات مختلفة وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية بحسب نتائجهم بالترشيح، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية.

مواعيد الوظائف التعليمية 1445:

ولفتت الوزارة أن التقديم على وظائفها المعلنة يتم عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف " جدارات"، على أن تغلق باب التقديم يوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ / 30 يوليو 2023م في تمام الساعة 11:00 مساءً.

طريقة التقديم على الوظائف التعليمية 1445:

1- الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات».

2- التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها.

3- في حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، (وأكدت الوزارة أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين).

4- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

5- تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة.

وشددت وزارة التعليم أن (المتقدم/ــة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أية رغبات مكانية، إذ إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقًا للمفاضلة.