حضري لاسي المانجو وأسعدي أفراد أسرتك

تعد فاكهة المانجو من أفضل أنواع المفضلة لدى الكبار والصغار لمذاقها الذكي فيمك ان تتنامل بطريقة مباشرة ويمكن ان تعمل عصير شهي وذكي.

وتحتوى على فوائد عديدة أبزرها

- وقاية من السرطان المواد المضادة للأكسدة مثل كيرسيتين، يسوكيرسيترين وحمض الغال الموجودة في المانجو تعمل على حماية الجسم ضد سرطان القولون والثدي، وسرطان الدم وسرطان البروستاتا.

. تثبت نسبة الكوليسترول المانجو تحتوي على مستوى عال من فيتامين C، البكتين والألياف التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم.

واليوم وبخطوات بسيطة حضري لاسي المانجو بخطوات سهلة.

المقادير

- مانغو : نصف حبة

- حليب : كوب (سائل)

- لبن زبادي : كوب

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي الحليب، واللبن الزبادي، والعسل، والسكر، والمانجو، والثلج في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات على سرعة متوسطة لعدة دقائق حتى تتجانس تماماً.

صُبي لاسي المانجو في أكواب التقديم وقدميه فوراً.