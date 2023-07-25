هل حملة "خليها تعنس" قضت على العنوسة فى مصر

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الحملات المناهضة لغلاء الأسعار فى المعيشة نتيجة للأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم من ناحية وخطة الإصلاح الاقتصادي من ناحية أخرى، مما يجعل عدم الانضباط فى الاسعار من منطقه لآخرى وزيادة التكاليف على المقبلين على الزواج ، حتى اصبح الشباب المقبلين على الزواج غير قادرين على شراء اساسيات بناء عش الزوجية والتى والتى آثرت على حياة الشباب ، ولكن اطلاق بعض الحملات لمقاطعتها تجل المواطن هو المتحكم الاول فى تحديد مسقبل الشباب فى مصر .

وظهرت خلال الفترة الماضية العديد من حملات المقاطعة للمطالبة بتعديل وضبط الاسعار ، وعدم استغلال الشباب فى متطلبات الزواج من بينها حملة متورطش نفسك وخليها تعنس.

انتشرت حملة متورطش نفسك وخليها تعنس منذ اكصر من ثلاث سنوات ، والتى اثارت حالة من الجدل والسخرية بين الشباب والفتيات في طنطا، خاصة بعد قيام عدد من الشباب بوضع شعار الحملة على سيارتهم، وانضم اليهم عدد من سائقي السيارات التاكسي والأجرة التي تجوب شوارع محافظة الغربية، وخاصة مدينة طنطا.

وتداولت جروبات الفيس بوك الخاصة بمدينة طنطا شعار الحملة على صفحاتها، مما أثار حالة من الجدل بين المواطنين، وخاصة الشباب والفتيات، وقد تباينت ردود افعال الشباب بين مؤيد ومعارض وساخر من الحملة.

وعلق فى ذلك الوقت محمد شرشر ساخرا من الشعار: "عيب الشعار ده والل"،ه ثم اردف قائلا هو بيتباع فين عشان اشتريه فيما قال عبد الرحمن محمد أن الشباب مظلومين في هذه الايام فالشاب يظل يعمل ويجتهد ليكون المهر والشقة ومصاريف الفرح ويساعده في ذلك أهله ثم تأتي العروسة وتضع شروطها التعجيزية، فهي لا تريد أن تكون أقل من قريباتها وتريد شبكة بكذا ومهر بكذا والفرح يكون في قاعة كذا وغيرها من الشروط التي تجعل الشباب عاجز عن بداية حياة جديدة وتكوين اسرة وإذا ما لبي طلباتها يكون قد أصبح مديونا وهي لا تشعر بذلك".

وقالت انجي شت، إنها تشاهد الحملة وتقرا شعارها، ولا يوجد لديها أي تعليق مناسب فهي تكتفي فقط بمعرفة رأي الشباب والبنات حول شعار هذه الحملة، ولكن هي ليست مع أو ضد هذا الشعار، فيما قالت نهي حسين إنها أيضا مع شعار هذه الحملة، وأضافت ليه البنت تترك بيت أبوها حيث الراحة والخروجات والفسح وعدم حمل أي هم لتذهب الي بيت شاب، حيث تبذل المجهود في المطبخ وغسيل الأطباق والمذاكرة للأولاد والتقشف من أجل إسعاد الزوج.