يعقد في توقيت بالغ الأهمية.. وزيرة الهجرة تتحدث عن مؤتمر “المصريين في الخارج”

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج تنعقد عقب نجاح وزارة الهجرة في تنفيذ توصيات النسخة الثالثة من المؤتمر وكذلك أبرز مطالب أبناءها بالخارج.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مؤتمر المصريين بالخارج سيستعرض جهود الدولة المصرية في ربط المصريين بالخارج وتعريفهم بما يتم في المرحلة الحالية، حيث يديرها السفير كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ويشارك الدكتور ضياء رشوان للحديث عن الحوار الوطني، والاستحقاقات السياسية، وحرب الشائعات وسبل مواجهتها، وجهود القيادة السياسية للم الشمل في دول الجوار، والتواصل المستمر مع الأشقاء.

وأوضحت السفيرة سها جندي، الأهمية الخاصة التي يكتسبها هذا العام "مؤتمر المصريين بالخارج" المرتقب يوم 31 يوليو الجاري، في ضوء المشاركة الواسعة من الوزراء والنواب، و نحو ألف مصري من أبناء الوطن بمختلف دول العالم، فضلًا عن طرح موضوعات ذات أولوية تتعلق بشركة استثمار للمصريين بالخارج، والتوسع في الحماية الاجتماعية و التأمينية، وزيادة فرص تمويل المشروعات التنموية وتنشيط الأعمال المصرفية والتكافلية.

ونوهت وزيرة الهجرة، إن تلك النسخة الرابعة من المؤتمر تنعقد في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من بلدان العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على زيادة التضخم وارتفاع الأسعار لاسيما أسعار المواد الأساسية والغذائية و الطاقة.

وشددت وزيرة الهجرة على قوة الترابط بين الدولة وأبناءها بالخارج لاسيما بعد توسيع قنوات الاتصال والزيارات التي تقوم بها إليهم بمختلف بلدان العالم، ولقاءها الأسبوعي مع الجاليات المصرية بالخارج في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة" حيث تستمع اليهم وتعمل على حل مشكلاتهم.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في لجان الاختبارات لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام لـ ٣٦٠ متقدمة، وذلك في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، إذ يشارك في هذه اللجان أيضًا عدد من الوزراء والمسئولين وكبار الشخصيات العامة.



وأعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها وسعادتها بالمشاركة كرئيس إحدى لجان الاختبارات التي تقدم إليها المتنافسات للحصول على منحة دراسية للتدريب من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، مثمنة الجهود العظيمة والدور المستدام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية في تأهيل وبناء قدرات المرأة المصرية أينما كانت لتمكينها من القدرة على صياغة السياسات واتخاذ القرار.