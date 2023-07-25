الإنقاذ النهري ينتشل جثة غريق من منشأة القناطر

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة غريق بمياه النيل فرع رشيد بالقرب من قرية جزايه بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وتم نقل المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

بلاغ الواقعة:

وتلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص في مياه النيل فرع رشيد بالقرب من قرية جزايه بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص مقيم بقرية بالقراطيين بدائرة مركز شرطة أوسيم، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة طالب بالإكراه:

من ناحية أخرى، قررت نيابة مصر الجديدة، إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة طالب بالإكراه.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم".

وقرر أنه حال سير نجله بدائرة القسم، استوقفه شخصين "مجهولان" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنهما عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السيطرة على حريق شب في سيارة ملاكي بإمبابة:



وفي سياق آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق شب داخل سيارة ملاكي بمنطقة إمبابة، من دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بشارع محمد الإمبابي من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.