تفاصيل سقوط تاجر عملات في المعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على عاطل، لقيامه بالاتجار في العملات الاجنبية بمنطقة المعادي، عثر بحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

بداية الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة المعادي، من ضبط المتهم واقتياده إلى قسم شرطة المعادي وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بقيامه بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكى خاصين بوالده (مالك شركة إستثمار عقارى - مقيم بذات العنوان)، وقيامه بتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكـى من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).

سقوط تاجر عملات في المعادي

بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" ، وبمواجهتــه اعترف بقيامه بالاحتفاظ بمبلغ 2000 دولار وتحويل الباقى بالمبلغ المحلى المضبوط حوزته من آخر (مالك مكتب استيراد وتصدير ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل).

تم استهداف الأخير وضبطـــه، وبمواجهته قرر بشراء 2000 دولار من المذكور،تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتوافق التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.