عوامات وأسلاك شائكة لمنع المهاجرين من الوصول لأمريكا

وضعت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية، عوامات نهرية وأسلاك شائكة على طول نهر ريو غراندي، لصد المهاجرين ومنعهم من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الهجرة إلى أمريكا

وأعلنت وزارة العد الأمريكية ، رفع دعوض قضائية ضد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، لإزالة العوامات النهرية والأسلاك الشائكة على طول 305 مترًا ، نظرًا إلى أنه وضعت بشكل غير قانوني يُعرقل حركة الملاحة ، وتهدد السلامة العامة في النهر ، إضافة إلى مخاوف إنسانية.

ودافع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، عن قراره، قائلًا: إن لديه السلطة لحماية مصلحة الولاية، فيما وأكدت وسائل إعلام عالمية، أنه تم القبض على 390 ألف مهاجر ، دخلوا إلى ولاية تكساس بطرق غير شرعية ، منذ مارس 2021 .

ارتفاع نسبة المهاجرين واللاجئين في أمريكا





شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، شهر سبتمبر الماضي، ارتفاع إعداد اللاجئين بشكل غير مسبوق.

بالإضافة إلى ذلك تسجيل الجمارك الأمريكية أعلى نسبة للعبور غير الشرعي للحدود في تاريخ البلاد.

وتعكس إحصاءات نهاية العام تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بعض البلدان، والقوة النسبية للاقتصاد الأمريكي والتطبيق غير المتكافئ لقيود اللجوء التي فرضت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تمكنت قوات حرس الحدود الأمريكية من توقيف 227547 مهاجرا في سبتمبر على الحدود الأمريكية مع المكسيك، وهو ثالث أعلى عدد في شهر خلال رئاسة جو بايدن.

في ارتفاع بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة مع 204087 مهاجرا في أغسطس و18.5 بالمائة مقارنة مع 192001 مهاجرا في سبتمبر2021.



وخلال السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر، تم إيقاف 2.38 مليون مهاجر، بزيادة 37 بالمائة مقارنة مع 1.73 مليون مهاجر في العام السابق، وفقا للإحصاءات الصادرة في وقت متأخر الجمعة.

وتجاوز الإجمالي السنوي 2 مليون مهاجر للمرة الأولى في أغسطس، وهو أكثر من ضعف أعلى مستوى خلال رئاسة دونالد ترامب عام 2019.

وأوقفت السلطات الأمريكية ما يقرب من 78000 مهاجر من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا في سبتمبر، مقارنة بحوالي 58000 مهاجر من المكسيك وثلاث دول في شمال أمريكا الوسطى كانت تمثل تاريخيا معظم التدفق.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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