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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انتشال جثمان غريق بنهر النيل في القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثمان غريق بنهر النيل في منطقة مصر القديمة.

وتلقى مساعد مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل دائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتم انتشال جثة غريق يدعى "مصطفى. ر"، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق متصل فقد لقي عامل بمصنع طوب مصرعه غرقًا في مياه ترعة قرية المعصرة التابعة، لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث، وجار البحث عن الجثمان وانتشاله.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة بلقاس، بغرق عامل بأحد مصانع الطوب في ترعة قرية المعصرة دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس ورجال الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين غرق عامل يدعى عبد الحليم محمد دحيلة، 45 عاما، مقيم في محافظة البحيرة، ويعمل بأحد مصانع الطوب بقرية المعصرة، وغرق في مياه الترعة المواجهة للمصنع

وتكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من جهودها للبحث عن الجثمان وانتشاله، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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