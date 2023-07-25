إحالة 29 من العاملين بالمنشآت الخدمية للتحقيق بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمراكز أبوكبير وفاقوس والصالحية الجديدة؛ لمتابعة الإنضباط الإداري وسير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام، إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مراكز أبو كبيرو فاقوس والصالحية الجديدة على الآتي :

عدم تواجد ( 9) من العاملين بمقر وحدة الشيخ زريق الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز أبوكبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

-عدم تواجد عدد (15) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بأكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

-عدم حضور (7) من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالعزازى القديمة التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة وتبين عدم تواجد (5) وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.