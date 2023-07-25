تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مواطن داخل شقته في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس متهم بقتل مواطن في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من كشف ملابسات العثور على جثة شخص عثر عليها داخل شقة في السلام وتبين أن وراء قتله عاطل وتم ضبطه وحرر محضر بالواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل شقة في السلام، ونقل إلى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ويتم تكثيف الجهود لكشف ملابساتها.وتمكن رجال المباحث من القبض عليه ويتم التحقيق معه حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

عقوبة القتل العمد:-

نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.القتل الخطأ:-نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.