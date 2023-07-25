حضري ليزي كيك بالشوفان الصحي

تعتبر ليزي كيك بالشوفان من اطيب وصفات حلى الليزي كيك من الحلويات الغربية الباردة بالفريزر، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالشوفان.

ليزي كيك بالشوفان

مقادير ليزي كيك بالشوفان

- بسكويت : 2 كوب (سادة مطحون خشن)

- حليب مكثف محلى : علبة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- الشوفان : 4 ملاعق كبيرة



طريقة التحضير



ذوبي الزبدة بقدر على النار، ثم أضيفي بودرة الكاكاو وحركي.

أضيفي الحليب المكثف وحركي، ثم أضيفي الشوفان، وقلبي المكونات.

أضيفي البسكويت وقلبيه مع باقي المكونات.

افردي ورق زبدة في صينية.

أضيفي خليط الليزي كيك ووزعيه بالتساوي، ويمكنكِ تشكيله على شكل رول وتغليفه جيداً.

أدخلي الصينية للفريزر لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم، ثم قطعيه وقدميه بارداً.

ليزي كيك بالشوفان



فوائد الشوفان الصحية

مكونات الشوفان

يعتبر الشوفان من أغنى الحبوب بالدهون، حيث تحتوي على 6.5 جم/ 100 جم، وتتكوّن بشكل أساسي من الأحماض الدهنية المتعددة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

يتم إمداد رقائق الشوفان أيضاً بالبروتين جيداً، وفي الواقع تحتوي على كربوهيدرات أقل من الأرز أو القمح، على الرغم من أنها لا تزال موجودة إلى حد كبير في تركيبتها الغذائية.

ولناحية المعادن، الشوفان مرة أخرى أكثر أهمية من الأرز أو القمح، حيث يحتوي على كميات عالية من الحديد والمنغنيز والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم والنحاس. من ناحية أخرى، لا يحتوي الشوفان على محتوى رائع من الفيتامينات، حيث يتم تمثيل الفيتامينات B1 و B5 و B9 فقط بشكل صحيح في الرقائق.