الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ فعاليات مبادرة “رواد تحيا مصر” للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، باستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومركز شباب كفر منقار بمحافظة القليوبية، ومركز شباب المحافظة بمحافظة الفيوم، ومركز شباب العبور بمحافظة بني سويف، والعديسات قبلي بمحافظة الاقصر مركز شباب حي السلام بمحافظه الاسماعيلية.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياه الانسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الالكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الالكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات واكدت منال جمال بتوجيهات  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان سيتم تنفيذ المبادره في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.

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