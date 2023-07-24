فيتوتشيني بالدجاج والكريمة علي الطريقة الإيطالية

يعتبر فيتوتشيني بالدجاج والكريمة من أطيب وصفات المطبخ الإيطالي، تعتبر وصفة سهلة وسريعة من وصفات الفيتوتشيني، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالدجاج والكريمة الغنية بالطعم الرائع.

فيتوتشيني بالدجاج والكريمة

مقادير فيتوتشيني بالدجاج والكريمة

- الفيتوتشيني : عبوة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع شرائح)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- الفطر : كوب ونصف

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الفلفل الأبيض : ربع ملعقة صغيرة

- جبنة بارميزان : كوب

- كريمة الطبخ : علبة

فيتوتشيني بالدجاج والكريمة

طريقة التحضير

حضري كمية من الماء في قدر وأضيفي الملح، ثم اسلقي بها كمية المكرونة.

ضعي قدر على النار وأضيفي الزبدة واتركيها حتى تذوب، ثم أضيفي إليها شرائح الدجاج والفطر ثم قلّبي المكونات جيداً حتى يتغير لونها.

أضيفي الملح والثوم البودرة والفلفل الأسود والفلفل الأبيض.

اسكبي كريمة الطبخ فوق المكونات واتركيها على النار حتى يتماسك القوام.

صفّي المكرونة من الماء، ثم أضيفيها إلى خليط الكريمة على النار وقلّبيها، واتركيها حتى تغلي.

ضعي المكرونة في طبق التقديم ورشّي عليها جبن البارميزان وقدميها ساخنة.