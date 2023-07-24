النيابة الإدارية تعاين موقع عقار بني سويف المنهار

بناءً على تعليمات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة لموقع العقار المنهار والكائن بقرية "الدوية" التابعة لمركز بني سويف.

إذْ قام المستشار سامر يحيي – القائم بعمل مدير النيابة الإدارية ببني سويف القسم الأول، بتكليف فريق من النيابة، ضم كلًا من: المستشار محمد سيد عبدالجواد، المستشار محمد كمال رجائي، السيد الأستاذ أحمد عبده برغش – وكيل النيابة، السيدة الأستاذة سمر صبري أحمد – وكيل النيابة، السيدة الأستاذة نورهان عبدالسلام – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار، وبصحبتهم عدد من القيادات التنفيذية بمركز ومدينة بني سويف، إذْ تبيَّن من المعاينة أن العقار عبارة عن منزل قديم تم بناؤه من الطوب اللَبِن ضمن الكتلة السكنية القديمة من دون ترخيص، وقبل العمل بقانون البناء الموحد رقم ١١٩ / ٢٠٠٨م.

كان مسقوفًا بجذوع النخيل والأخشاب، ومكونًا من طابقين وغير مأهول حاليًا، وأنه فجر يوم أمس الأحد ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٣، انهار حائط الواجهة الخارجي وجزء من إحدى غرف المنزل، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تبين من المعاينة، أن الأجهزة المعنية قامت فور وقوع الحادث بإزالة الجزء المواجه للشارع وإخلاء المنزل المجاور له.

هذا وقد تولت النيابة التحقيق، إذْ قرر المستشار محمد كمال رجائي، استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.