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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد السلة يوضح تفاصيل إصابة جنى الألفي

جنى الألفي
جنى الألفي

شهد أمس الأحد، تعرض جنى الألفي لاعبة منتخب مصر الوطني تحت 19 عامًا لكرة السلة، للإصابة في مباراة المنتخب المصري أمام إيطاليا، لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر في كأس العالم.

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وسرعان ما غادرت جنى الألفي ملعب المباراة، حيث توجهت إلى إحدى المستشفيات القريبة من الملعب، من أجل الخضوع لأشعة فورية بحضور ياسمين الكيلاني طبيبة المنتخب.

وشددت ياسمين الكيلاني على جنى الألفي تأكد إصابتها بقطع كامل في وتر أكيليس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

أكدت الكيلاني على أنه تم التنسيق بين الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المتواجد في إسبانيا رفقة المنتخب، ومدربة فريق جامعة يوكون هاسكيز الذي تلعب له جنى الألفي، والتي كانت متواجدة هناك من بداية البطولة لمتابعة قائدة منتخب مصر في المباريات، وطبيبة منتخب مصر، ومع الجهاز الطبي للجامعة بشأن الإصابة.

 وأتفق الثنائي على سفر اللاعبة مباشرة من إسبانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الجراحة هناك، بدلًا من العودة للقاهرة ثم السفر إلى أمريكا مرة أخرى، وذلك من أجل سرعة إجراء الجراحة.

ويتمنى الاتحاد المصري لكرة السلة الشفاء العاجل للاعبة جنى الألفي وعودتها للملاعب في أسرع وقت.

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