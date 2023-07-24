نوبل حارس البايرن يقترب من شتوتجارت

اقترب حارس المرمى ألكسندر نوبل من الانضمام إلى صفوف شتوتجارت الألماني لكرة القدم .

وذلك بعقد إعارة لمدة موسم واحد من بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، بعدما أمضى الموسمين الماضيين معاراً إلى موناكو الفرنسي.

وتوصل الناديان إلى اتفاق وأن نوبل لن يتواجد ضمن صفوف بايرن في جولته الآسيوية، التي تبدأ في وقت لاحق من اليوم الاثنين استعدادا للموسم المقبل.

ولن يتضمن عقد الإعارة بندا يتيح الشراء في العام المقبل، وأن شتوتجارت سيدفع مليون نظير ضم الحارس لموسم.

كان نوبل قد انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2020 بعقد يستمر حتى عام 2025 لكنه لم يستطع المشاركة مع الفريق بشكل دائم، إذ يتولى العملاق مانويل نوير حماية مرمى الفريق.