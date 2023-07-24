رئيس جامعة القناة يُكرم خالد سويلم أمين عام الجامعة لبلوغه سن التقاعد

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة هي الكيان الذي يبقى أما نحن القيادات فمراحل من تاريخها نساهم في بناءها ورفع اسمها عالياً حتى يكبر ويستمر هذا الصرح العظيم ؛ بهدف تقديم منظومة تعليمية متميزة وتخريج دفعات من الطلاب في شتى المجالات ليساهموا في عجلة التنمية والبناء .

جاء ذلك أثناء حفل تكريم الأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة لبلوغه سن التقاعد بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة ونوابه الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية و السادة الأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق والمهندس عادل ألبير والمديرين العموم لجميع إدارات الجامعة

وخلال الحفل - حرص الدكتور ناصر مندور على تقديم كلمة شكر وتقدير ل " خالد سويلم " على فترة عمله بالجامعة وخاصة الفترة التي شغل فيها منصب أمين عام الجامعة ، لافتاً إلى أنها كانت فترة سبع شهور فقط ولكنه أثبت خلالها كفاءة إدارية وفنية وخلقيه وإنسانية كبيرة ، وخاصة بزيارة المجلس الأعلى للجامعات شهر يونيو المنقضي ، والتي واصل فيها العمل ليل نهار حتي تظهر الجامعة في أبهى صورها ، مُعلناً أنه على كل إداري أن يستمر بالعمل الجاد الدؤوب حتى آخر يوم له في عمله .

كما وجه الدكتور ناصر مندور كلمة إلى المديرين العموم بضرورة إعداد أكثر من كفاءة إدارية واحدة داخل إداراتهم وذلك لخلق صف ثاني وثالث قادر على مواصلة العمل بنفس الكفاءة ، مؤكداً على دعمه الكامل لإداري الجامعة وثقته الكامله في كفاءاتهم وقدراتهم ، مشيراً إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجامعة الأم التي تنشأ جامعة جديدة الآن وهي جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لتضاف إلى الجامعات الثلاث التي خرجت من جامعة القناة

وفي نهاية كلمته - تمنى رئيس الجامعة التوفيق والنجاح ل " خالد سويلم " في حياته الأسرية ، مقدماً لسيادته درع الجامعة تقديراً لمجهوداته خلال سنوات عمله بالجامعة .

كما قدم الدكتور محمد عبد النعيم كلمة شكر وتقدير ل" خالد سويلم " وأضاف أن قطاع التعليم والطلاب من أكثر القطاعات التي تتعامل مع أمين عام الجامعة ، مثنياً على أداءه المتميز واستجابته السريعة والدقيقة في التعامل مع مجريات الأمور ، مشيراً إلى أن حب العمل أساس دافعية العمل والكفاءة والفاعلية

ومن جانبه - قدم الدكتور محمد سعد زغلول كل الشكر والتقدير لأمين عام الجامعة مؤكداً أنه عمل معه عن قرب لسنوات طويلة أثناء عمله بكلية العلوم مقدراً مجهوداته بكلية العلوم والجامعة بوجه عام متنمياً له دوام الصحة والتوفيق .

كما وصف الدكتور عادل حسن ، "خالد سويلم" بأنه السهل الممتنع وضحاً ذلك بأنه مثال يحتزى به للإدارة الحكيمة مع هدوءه الدائم في حل المشكلات بأقتدار ، متمنياً له التوفيق والسعادة.

ورداً على ذلك - قدم الأستاذ خالد سويلم الشكر لرئيس الجامعة على تنظيم هذا الحفل لتكريمة واصلاً الشكر لنواب رئيس الجامعة ومديري عموم الإدارات المختلفة، كما حرص على تقديم الشكر لأسرته وزوجته لتحملها أعباء إنشغاله بالعمل وعدم تواجده المستمر معهم متمنياً من الله عز وجل أن يتقبل منه عمله وجهده .

جدير بالذكر شغل “خالد سويلم ” العديد من المناصب الإدارية أهمها أمين عام جامعة مساعد عام 2017 ومديراً عاماً لكلية العلوم من 2014 حتى الآن