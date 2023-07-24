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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم معرضا للمنتجات اليدوية بمركز شباب الجزيرة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب " اداره الفتاه والمراة " بالتعاون مع شباب الأسقفية بمحافظة القاهرة، معرض للمنتجات اليدوية والذي اقيم بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة ٨ مراكز من محافظة القاهرة وهم (حلمية الزيتون- ادأبو السعود - منشاه ناصر- الجزيرة - التجمع الاول - القاهرة الجديدة - المنيل -العروبه).
تنوعت المعروضات بين( خيامية، صدف، سترنج ارت كورشيه، رسم على الزجاج، حلي ،جلود ،مكرميه  ،تماثيل فرعوني وأشغال فرعونية ،شموع معطرة وخشب ، اضافة الي عرض عدد من المنتجات الغذائية).

كما اقيمت ورشة للأعمال اليدوية للتدريب على عدد من الحرف اليدوية ،و تعد المعروضات من مخرجات ورش العمل التي تتفذ بأندية الفتاة بمراكز الشباب.

يأتي تنظيم تلك المعارض في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على مشاركه أندية الفتاة والمرأة في مثل هذه الفاعليات تاكيدًا على الرسالة التنموية الهامة التي تتبناها الوزارة في ابراز دور المرأة والفتاة التنموي في المجتمع.

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