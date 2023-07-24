احتفال السفارة المصرية بالسويد بالعيد الوطني (صور)
احتفلت السفارة المصرية في السويد بالعيد الوطني لثورة 30 يوليو، بمشاركة بيت الجالية المصرية بالسويد، وبحضور عدد من السفراء في الوطن العربي والأوروبي، وسط أجواء مصرية رائعة.
كما شارك في الاحتفال بالعيد الوطني السفراء والجالية المصرية بالسويد، وسفير مصر بالسويد أحمد عادل، وحرمه، الذي كان يستقبل الضيوف بكل ترحاب ومحبة .
وبدأ الحفل بترحيب السفير أحمد عادل، سفير مصر بالسويد بالحضور وتحدث عن العلاقات المصرية السويدية ومدى الترابط وتفاهم الدولتين، وسط أجواء مصرية اعجبت كافة الحضور، كما حضرت مجلس الإدارة ماجدة ايوب عضو سابق في البرلمان السويدي ومن نفس الحزب.
أجواء وموسيقى مصرية
وبدوره قال مدحت شنودة، رئيس بيت العائلة المصرية بالسويد، أن الاحتفال كان وسط أجواء وموسيقى مصرية فضلا عن الأكلات المصرية التي تناولها وأحبها جميع الحضور مثل "الكشري".
واقام " شنودة" بشكر السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد وحرمه، على حسن الاستقبال والتنظيم الممتاز الذي نال إعجاب جميع الحضور.
وكانت المفاجأة بحضور نائبة رئيس الوزراء ووزير الطاقة في الحكومة السويدية Ebba Busch ومجموعة كبيرة من السفراء.