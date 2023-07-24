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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

احتفال السفارة المصرية بالسويد بالعيد الوطني (صور)

احتفال السفارة المصرية
احتفال السفارة المصرية بالسويد

احتفلت السفارة المصرية في السويد بالعيد الوطني لثورة 30 يوليو، بمشاركة بيت الجالية المصرية بالسويد، وبحضور عدد من السفراء في الوطن العربي والأوروبي، وسط أجواء مصرية رائعة.

كما شارك في الاحتفال بالعيد الوطني السفراء والجالية المصرية بالسويد، وسفير مصر بالسويد أحمد عادل، وحرمه، الذي كان يستقبل الضيوف بكل ترحاب ومحبة .

وبدأ الحفل بترحيب السفير أحمد عادل، سفير مصر بالسويد بالحضور وتحدث عن العلاقات المصرية السويدية ومدى الترابط وتفاهم الدولتين، وسط أجواء مصرية اعجبت كافة الحضور، كما حضرت مجلس الإدارة ماجدة ايوب عضو سابق في البرلمان السويدي ومن نفس الحزب.

 أجواء وموسيقى مصرية 

وبدوره قال مدحت شنودة، رئيس بيت العائلة المصرية بالسويد، أن الاحتفال كان وسط أجواء وموسيقى مصرية فضلا عن الأكلات المصرية التي تناولها وأحبها جميع الحضور مثل "الكشري".

واقام " شنودة" بشكر السفير أحمد عادل سفير مصر في السويد وحرمه، على حسن الاستقبال والتنظيم الممتاز الذي نال إعجاب جميع الحضور.


وكانت المفاجأة بحضور نائبة رئيس الوزراء ووزير الطاقة في الحكومة السويدية Ebba Busch  ومجموعة كبيرة من السفراء.

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الجريدة الورقية