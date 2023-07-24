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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددًا من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء مطروح

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة المجتمعية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي وتوثيق أواصر الترابط وتقديم الدعم للمجتمع المدنى، نظمت المنطقة الغربية العسكرية عددًا من الأنشطة المجتمعية والفاعليات المميزة خلال الشهر الجارى لخدمة أبناء المجتمع المدنى بمحافظة مرسى مطروح.

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 جانب من الأنشطة المجتمعية
 جانب من الأنشطة المجتمعية


حيث أقامت قيادة المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة أشرقت الخيرية
وبنك الكساء معرضاً للملابس والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية ضم أكثر من (100ألف) قطعة لتوزيعها
على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة ، وفى سياق متصل قامت قيادة المنطقة بدفع عدد من القوافل الطبية والبيطرية المجانية لتقديم الدعم اللازم وتوفير العلاج بالمجان للمواطنين فى مختلف التخصصات.

كما تم عقد لقاء مع عدد من شيوخ وعمد وعواقل وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح تناول جهود الأمن والتنمية بنطاق المسئولية، فضلا عن بحث مطالب أبناء المحافظة فى كافة المجالات.



 جهود تنموية لخدمة المجتمع المدني بمحافظة مطروح

وخلال تلك الفاعليات نقل اللواء أح محمد هيثم محمد حلمى قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير  
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر
رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مطروح مؤكدا على الدعم اللامحدود الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لهم, مُعربا عن اعتزازه  بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل مطروح وجهودهم  فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى على الاتجاه الاستراتيجى الغربى.

 جانب من الأنشطة المجتمعية


من جانبهم أعرب شيوخ وعواقل وعمد محافظة مطروح عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقدمه
القوات المسلحة من جهود تنموية لخدمة المجتمع المدني بالمحافظة.

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