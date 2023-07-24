ضبط 24 طن أرز وسكر قبل بيعهم في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بشن حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، وقد تمكنت الحملات أثناء مرورها علي طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة محملة بعدد ( 600 ) باكتة أرز أبيض تمويني، بداخل كل باكتة عدد ( 20 ) كيس، زنة الكيس الواحد واحد كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها ( 12 ) طن مجمعة ومهربة لبيعها في السوق السوداء، وعدد ( 482 ) باكتة سكر تمويني معاد تعبئته، بداخل كل باكتة عدد ( 20 ) كيس، زنة الكيس الواحد واحد كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 9 طن و 640 كيلو جرام مجمعة ومهربة لبيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 10613 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، و التحفظ على المضبوطات بشونة طوخ القراموص علي ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملات أثناء مرورها علي طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة ربع نقل محملة بعدد ( 265 ) باكتة مكرونة تموينية متنوعة، بداخل كل باكتة ( 20 ) كيس، زنة الكيس الواحد ( 400 ) جرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 2 ) طن و ( 120 ) كيلوجرام مجمعة ومهربة لبيعها في السوق السوداء، وعدد ( 4 ) باكتة أرز أبيض تمويني، بداخل كل باكتة عدد ( 20 ) كيس، زنة الكيس الواحد كيلو جرام، باجمالي كمية مقدارها ( 80 ) كيلو جرام، مجمعة ومهربة لبيعها في السوق السوداء ، وتم تحرير المحضر رقم 10614 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، و التحفظ علي المضبوطات بشونة طوخ القراموص على ذمة المحضر .

ولإحكام الرقابة على محتكرى السجائر..

تمكنت الحملات أثناء مرورها على المحلات التجارية بقرية المسلمي من ضبط ( 16 ) قاروصة سجائر أنواع مختلفة لدي صاحب محل إمتنع عن بيعها، بإجمالي ( 160 ) علبة، وتم تحرير المحضر 10595 لسنة 2023 جنح ههيا و التحفظ علي المضبوطات بمقر الادارة علي ذمة المحاضر.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملات أثناء مرورها علي المحلات التجارية بقرية المسلمي من ضبط (5) قاروصة بالعلاقمة لدى صاحبة محل إمتنعت عن بيع السجائر باجمالي ( 50 ) علبة، وتم تحرير المحضر 10596 لسنة 2023 جنح مركز شرطة ههيا، والتحفظ علي المضبوطات بمقر الإدارة علي ذمة المحاضر.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها علي المحلات التجارية بمدينة ههيا من ضبط عدد ( 17 ) قاروصة سجائر أنواع مختلفة مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعار بيعها لدي صاحب كشك، باجمالي كمية مقدارها ( 170 ) علبة، وتم تحرير المحضر 10597 لسنة 2023 جنح ههيا والتحفظ علي المضبوطات بمقر الإدارة علي ذمة المحاضر.