5 أسباب لاستخدام محركات الأقراص الثابتة في أنظمة المراقبة بالفيديو

تستمر التكنولوجيا المتطورة الجديدة والحلول المبتكرة في دفع نمو صناعة أنظمة المراقبة بالفيديو CCTV فوفقًا لأحد التقارير، من المتوقع أن ينمو سوق أنظمة المراقبة بالفيديو من ٤٨٫٧ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٢ إلى ٧٦٫٤ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٧.

يظهر طلب السوق بوضوح زيادة في نشر كاميرات المراقبة عبر قطاعات الصناعة لتحسين طرق الإنتاج والعمل. تتوفر اليوم أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية لمساعدة الصناعات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والمدن الذكية والمزيد من تطبيقات أنظمة المراقبة بالفيديو لإدارة عملياتها والتحكم فيها بشكل فعال.

تعمل أنظمة المراقبة بالفيديو على تسجيل لقطات الفيديو بشكل مستمر، مما قد يؤدي بسرعة إلى إنشاء كميات كبيرة من البيانات.

نتيجة لذلك من المهم إستخدام أنظمة المراقبة بالفيديو أو حل تخزين ذكي بدلاً من محركات الأقراص الثابتة HDD للمراقبة/7 24.

يوفر محرك الأقراص الثابتة الذكي للمراقبة بالفيديو، المصمم خصيصًا للتعامل مع التدفقات المتعددة وطلب التسجيل المستمر، أداءً موثوقًا ومتسقًا لمتطلبات أجهزة المراقبة الحديثة

أسباب استخدام محركات الأقراص الثابتة للمراقبة الذكية فى أنظمة المراقبة بالفيديو

1- المراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

تم تصميم محركات الأقراص الثابتة للمراقبة بحيث تعمل بشكل مستمر، مما يساعد على ضمان تسجيل مقاطع الفيديو باستمرار 24/7. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التقاط لقطات فيديو على مدار الساعة، حيث تسمح محركات الأقراص الثابتة هذه بالكشف عن المشكلات في الوقت الفعلي. يمكن تحديد أي حالات شاذة أو أعطال أو انحرافات عن إجراءات التشغيل القياسية على الفور، مما يؤدي إلى تشغيل التنبيهات أو الإخطارات. تتميز محركات الأقراص الثابتة للمراقبة مثل WD Purple Pro بتصنيف عبء عمل يصل إلى ١٨٠ تيرابايت / سنة ما يصل إلى ثلاثة أضعاف محركات أقراص المكتبية العادية، حيث أنها مصممة خصيصًا للعمل في أنظمة المراقبة التى تتطلب التسجيل المستمر وتخزين كميات كبيرة من بيانات الفيديو

2- فيديو عالى الجودة

نظرًا لسرعات الكتابة السريعة، تسمح محركات الأقراص الثابتة للمراقبة الذكية بالتقاط سريع لتدفقات متعددة وتخزين عالي السعة لمقاطع الفيديو عالية الجودة. تتميز محركات الأقراص الصلبة WD Purple HDD أيضًا بتقنية AllFrame بحيث يمكن لكاميرات أنظمة المراقبة بالفيديو تسجيل مقاطع فيديو مع فقد أقل للإطار وإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة، مقارنة بمقاطع الفيديو المخزنة على محركات أقراص الكمبيوتر

3- القدرة على معالجة أعباء العمل الثقيلة

تم تصميم محركات الأقراص الثابتة للمراقبة الذكية لتتحمل أعباء عمل التخزين 24/7، حيث تعمل بنسبة )٩٠-١٠( 90% لتخزين البيانات و10% لمراجعة واستعراض البيانات، تم تحسين محركات الأقراص الصلبة للمراقبة بالفيديو من أجل المرونة والتوسع، مما يسمح بإمكانية إضافة كاميرات إلى نظام المراقبة، فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض محركات الأقراص مثل WD Purple إلى دعم ما يصل إلى ٦٤ كاميراHD بتدفق واحد (6 تيرابايت وأكثر)، بالإضافة إلى العديد من أحدث الكاميرات التي ترسل تدفقات متعددة لتوفير القدرة الأساسية للذكاء الاصطناعي.

4- حل مستدام

تستهلك محركات الأقراص الثابتة للمراقبة الذكية بالفيديو طاقة أقل من محركات الأقراص الثابتة التقليدية أو محركات الكمبيوتر ذات الأغراض العامة بسبب استهلاكها المنخفض للطاقة. هذا يساعد في إنتاج حرارة أقل مما ينتج عنه درجات حرارة تشغيلية أكثر برودة. حتى أثناء العمل ٢٤ × ٧ ×٣٦٥ ، يمكن أن تعمل محركات الأقراص الثابتة بسلاسة دون أن تتعطل.

5- لقطات مدمجة

توفر محركات الأقراص الثابتة للمراقبة الذكية مساحة تخزين مناسبة - تصل إلى ٤٤ تيرابايت. يمكن استخدامها لدمج لقطات من كاميرات متعددة في نظام التخزين المركزى (Server)، مما يسهل إدارة البيانات وتحليلها فعلى سبيل المثال، تأتي محركات الأقراص الثابتة للمراقبة مثل WD Purple Pro مزودة بتقنية OptiNAND التي أثبتت كفاءتها ميدانيًا والتي توفر أداء موثوقًا عالي السعة وتوفر مساحة تخزين تصل إلى ٢٢ تيرابايت لتلبية احتياج التخزين الهائلة للفيديو الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والتحليلات.

بشكل عام، تعد محركات الأقراص الصلبة للمراقبة بالفيديو الذكية مهمة لأنظمة المراقبة بالفيديو التي تسجل باستمرار وتتطلب موثوقية ومتانة وسعة تخزين أفضل للبث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن أن تساعد حلول التخزين المتخصصة في التعامل مع أعباء العمل الكبيرة، والاحتفاظ بالبيانات لفترات طويلة، واستهلاك طاقة أقل، وتحقيق أقصى استفادة من نظام المراقبة بالفيديو