وزير التنمية المحلية يشهد توقيع عقود إنشاء أول مصنع أجنبي بالفيوم

شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم توقيع محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، ممثلة في شركة "يازاكي" مصر للأنظمة الكهربائية، عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل، في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

وقع العقود، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس أحمد محمد كمال بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، وشهد مراسم التوقيع، المهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الشركة اليابانية، وعدد من المهتمين بشئون الصناعة والاستثمار.

جانب من التوقيع

يأتي توقيع العقود بين محافظة الفيوم، وشركة يازاكي، في إطار الجهود الحثيثة من الدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين مصر ومختلف دول العالم، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات ومساعدتها فى كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل .

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك متابعة دورية على مدار الأسبوع للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوي والهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية و متابعة تنفيذ قرارات المجلس .

تطوير كافة إدارات الاستثمار في جميع المحافظات

وأشار اللواء هشام آمنة إلي جهود الوزارة في تطوير كافة إدارات الاستثمار في جميع المحافظات وتدريب وتأهيل العاملين بتلك الإدارات ، مشيرا الي تعاون الوزارة مع المحافظات في حصر الفرص الاستثمارية علي أرض كل محافظة ليكون هناك حريصة واضحة بتلك الفرص لمساعدة المحافظات في الترويج لها داخليا وخارجياً.

وأكد وزير التنمية المحلية علي دعم الوزارة للميزات التنافسية للمحافظات والعمل علي تعزيزها ودعم الموارد للمساهمة في زيادة الاستثمارات ، لافتا الي ان هذا المشروع يعد باكورة قرارات المجلس الأعلي للاستثمار والرخص الذهبية التي منحتها الدولة لعدد من المستثمرين والشركات خلال الأسابيع الأخيرة مشيداً بجهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم الفرص الاستثمارية علي. أرض مختلف محافظات الجمهورية.

جانب من التوقيع

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المشروع سيوفر حوالي ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة الفيوم في جميع التخصصات ، مشيرا الي ان هذا الاستثمار يؤكد علي ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار في مصر خاصة بعد القرارات التاريخية التي صدرت عن المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس السيسي .

وقال وزير التنمية المحلية ان مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة الفيوم بلغت حوالي ٦٠٠ مليون جنيه في العام المالي الماضي، وأشاد الوزير بجهود محافظ الفيوم والجهاز التنفيذي وجميع العاملين لتحسين الخدمات المقدمة لأبناء الفيوم ونقل وزير التنمية المحلية تحيات وتقدير الرئيس السيسي لجميع أبناء المحافظة مشيدا

بتعاون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع الجهاز التنفيذي للمحافظة بما يحقق مصلحة المواطن .

وأكد محافظ الفيوم، أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتى فى إطار رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، والمحافظة على أصول الدولة، مشيراً أن المستفيد الأكبر من المصنع هم أبناء المحافظة، من خلال توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف، أن المحافظة لا تتوانى في مد يد العون للمستثمرين وتشجيع مختلف أنواع الاستثمار على أرضها، مؤكداً حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، لافتاً إلى أن السياسة العامة لدول العالم حالياً باتت توطين الصناعات وفتح مجالات جديدة للاستثمار على أرضها، وهو ما تنتهجه مصر حالياً في مختلف ربوعها من خلال مد شبكة ضخمة من الطرق والمحاور المرورية ساهمت في خلق ميزة تنافسية بين مختلف المحافظات.

وكشف محافظ الفيوم، عن جهود المحافظة في إعادة إحياء هذا المشروع العملاق، في أول منطقة حرة خاصة بصعيد مصر، وحرص المحافظة على التنسيق بين كافة الجهات الشريكة لحل نقاط الخلاف، والتى توجت بالقرار الجمهوري رقم 509 لسنة 2022 بتخصيص 15.9 فدان لإقامة أول منطقة حرة خاصة على أرض المحافظة، تحقق فرص استثمار متعددة وواعدة، كما تم التنسيق مع شركة يازاكي وجامعة الفيوم للاستفادة المثلى من العمالة العادية والمتخصصة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة تخدم مجالات هذه الصناعة، مؤكداً حرص المحافظة على التوسع في مجالات الاستثمار السياحي والصناعي.

ومن جهته، قدم المهندس أحمد بديوي نائب رئيس شركة يازاكي، الشكر لمحافظ الفيوم، على تعاونه المثمر والبنّاء مع مسئولي الشركة، مشيراً إلى أن شركة يازاكى اليابانية تمتلك 140 فرعاً بعدد 45 دولة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكونات الأنظمة الإلكترونية للسيارات، بمبيعات سنوية تصل إلى 12.5 مليار يورو، مضيفاً أن المصنع المقرر إنشاؤه بالفيوم هو أول مصنع من نوعه بمصر، وهو الخطوة الأولى للشركة على أرضها، وسيتبنى قيم التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وسيكون نقطة الانطلاق لإنشاء 5 مصانع أخرى للشركة في مصر.

جانب من التوقيع

وأضاف المهندس أحمد بديوي، أن المصنع سيقام على مساحة 70 ألف متر مربع بمنطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، بتكلفة إجمالية 30 مليون يورو، ويضم مصنعاً، ومنطقة حرة، ومباني إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات، مشيراً إلى أنه سيتم تصدير منتجات المصنع بنسبة 100%، ومن المستهدف أن تبلغ قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنوياً، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً استثمارياً إقليمياً لصناعة السيارات.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي، أن اختيار مصر للتوسع في مشروعاتها جاء نتيجة للتطور الكبير الذي تشهده مصر في مجال البنية التحتية واللوجستيات، وحوافز الاستثمار التي تقدمها الدولة المصرية واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول المجاورة بما فيها دول أوربا، كما جاء اختيار محافظة الفيوم لإقامة هذا المشروع العملاق بسبب الدعم والجدية من قيادتها التنفيذية، وتوافر العمالة، ووجود البنية التحتية التعليمية بالقرب من منطقة إقامة المصنع، مشيراً أن مرحلة إنشاء المصنع ستبدأ في شهر أكتوبر القادم، على مساحة 34 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء منها في شهر ديسمبر 2024 على أن يبدأ الإنتاج بالمصنع في شهر يوليو 2024.