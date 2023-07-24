روسيا تندد بهجوم على العاصمه وأوكرانيا تتهمها بتدمير مخزن حبوب

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أنها حيدت خلال الليل مسيرتين أوكرانيتين فوق موسكو تحطمت إحداهما قرب وزارة الدفاع، متهمة كييف بتنفيذ هذا العمل الإرهابي ضد العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في صباح اليوم الإثنين، أحبِطت محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتَين مسيّرتَين على أهداف على أراضي مدينة موسكو. وأضافت تم تحييد طائرتَين أوكرانيّتَين بلا طيّار وتحطّمتا. ليس هناك ضحايا.

ووقع الهجوم بعدما توعدت كييف بالرد على ضربات روسية على أوديسا في جنوب أوكرانيا ليل السبت الأحد.

وأوضحت وكالة تاس الروسية أن إحدى المسيرتَين تحطمت في شارع كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسيّة، بينما أصابت الأخرى مركزا للأعمال في شارع ليخاتشيفا قرب أحد الشوارع الدائرية الرئيسة في موسكو.

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن ضربات المسيرتين أصابت مبنيين غير سكنيين قرابة الساعة الرابعة صباحا (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش)، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف تعمل في الموقع ولم يسجل وقوع ضحايا.

وبثت وكالة ريا نوفوستي للأنباء لقطات فيديو لمركز الأعمال تظهر بعض الأضرار في الجزء العلوي من المبنى الكبير الذي تم إغلاق الطريق المؤدّي إليه.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، اليوم الإثنين، إنه عثر على آثار متفجرات على متن سفينة تحركت من تركيا إلى ميناء روستوف لتحميل الحبوب.

وأضافت الوكالة نقلا عن جهاز الأمن أن السفينة كانت قد رست في ميناء كيليا الأوكراني في مايو وأنها ربما استُخدمت لإيصال متفجرات إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد أسبوع من انسحاب روسيا من اتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود مع خضوع السفن لتفتيش أمني.