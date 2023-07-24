موانئ البحر الأحمر تكشف عن حركة التداول اليوم الاثنين

كشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة 415 شاحنة بضائع و102 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 152 شاحنة بضائع و66 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 263 شاحنة بضائع و 36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال العبارتين القاهرة وامل وتغادر الميناء السفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس،

كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و135 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2350 راكبا بموانيها .



هذا وتضم مواني البحر الأحمر 6 مواني هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على مواني الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين مواني سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحرالأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف مترمربع ورصيف ١١٠٠ مترمربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كل لسائقي الشاحنات بالساحة.