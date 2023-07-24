رابط وموعد ظهورنتيجة الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.. رابط وموعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، تتصدر تلك الكلمات مؤشر البحث " جوجل" حيث أن الكثير من أولياء الأمور يرغبون في الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

وتتاح نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وتكون بشكل استرشادي فقط، ويجب على الطالب التوجه للمدرسة أو المعاهد التابع له واستخراج نتيجةالصف الثالث الثانوي الأزهري، حيث من المقرر اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

وقد بدأت كنترولات التصحيح في مراجعة ورصد درجات الطلاب تمهيدًا لعرض النتيجة واعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

يجب الدخول على الخدمات الإلكترونية.

النقر على نتيجة الثانوية الأزهرية

إدخال سجل الرقم القومي أو رقم الجلوس

أخيرًا النقر على استعلام وسوف تظهر النتيجة.

وكيل الأزهر الشريف

تجدر الإشارة إلى أنه اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لمعاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2022م/ 2023م.

نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية

وقد بلغت نسبة النجاح العامة للمرحلة الإعدادية (53,34 %)، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم (786) طالبًا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الثانوية (57,64 %)، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم (735) طالبًا وطالبة.