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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ميلوني: يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

قالت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية: إننا  نشدد على أهمية التعاون الدولي وتحقيق التنمية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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الرئيس التونسي يتوجه إلى إيطاليا بدعوة رسمية من جورجيا ميلوني

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ميلوني: المهاجرون يتم استخدامهم أحيانًا للابتزاز الجيوسياسي

وأضافت بمؤتمر صحفي في ختام المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية، وفقا لسكاي نيوز .

 

وأكدت ميلوني على ضرورة ضرب الشركات الإجرامية التي تتاجر بالبشر.

 

وقالت إننا  نسعى لأن تكون منطقة البحر المتوسط ساحة للتعاون بين الجميع.

وطالبت ميلوني بمساعدة الدول الإفريقية على تنمية اقتصاداتها.

 

 

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