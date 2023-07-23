ميلوني: يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية

قالت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية: إننا نشدد على أهمية التعاون الدولي وتحقيق التنمية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت بمؤتمر صحفي في ختام المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية، وفقا لسكاي نيوز .

وأكدت ميلوني على ضرورة ضرب الشركات الإجرامية التي تتاجر بالبشر.

وقالت إننا نسعى لأن تكون منطقة البحر المتوسط ساحة للتعاون بين الجميع.

وطالبت ميلوني بمساعدة الدول الإفريقية على تنمية اقتصاداتها.