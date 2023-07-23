إفتتاح معرض بورسعيد للكتاب في نسخته السادسة

تحت رعاية وزيرة الثقافة

إفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض بورسعيد للكتاب، في عامه السادس والذى يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في المعرض بمبادرة "الثقافة والفن للجميع" التي أطلقتها وزارة الثقافة في الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تتيح الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من جنيهًا واحدًا حتى 20 جنيهًا.

وتضم عناوين في مجالات مختلفة من الأدب والفلسفة والتاريخ بطبعات ونسخ قديمة من إصدارات الهيئة العامة للكتاب وتضم 250 عنوانا متنوعا.

وتفقد محافظ بورسعيد،أقسام المعرض المختلفة وشاهد فقرات فنية لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية وفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية التابعتين لقصر ثقافة بورسعيد ، ومن المقرر أن يشهد المعرض تنظيم زيارة لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات من حي القابوطي ببورسعيد في ضوء التوجيهات الرئاسية وخطة وزارة الثقافة لتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل ، وفي إطار التعاون البناء مع جميع هيئات وقطاعات الوزارة لنشر المعرفة والوعي بين جموع المواطنين ، ويشرف على تنظيم المعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات والإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث ، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا ويشارك فيه ما يقرب من 63 ناشرًا ما بين دور نشر خاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة ويستمر المعرض من 23 يوليو حتى 1 اغسطس المقبل .