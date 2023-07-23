دمياط: 100 يوم صحة قدمت خدمات طبية ل117 ألف مواطن

تلقت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة تضمن أبرز الجهود التى حققتها المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة منذ انطلاقها فى ٢٥ من شهر يونيو الماضي حتى الآن، إذ قدمت خدمات طبية لعدد ١١٧ ألف مواطن منذ انطلاقها وحتى اليوم.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة أن مبادرة صحة المرأة قدمت خدماتها لعدد (٣٠٣٩٩) سيدة، بينما قدمت مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى خدماتها لعدد (٢٣٦٤٨) مواطنا، هذا إلى جانب تقديم الخدمة لعدد (٢٩٩٧٠) مواطنا ضمن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، ومبادرة رعاية المسنين قدمت خدماتها لعدد (٧٧٩) مواطنا، فضلا عن إطلاق مبادرة للسمعيات قدمت خدماتها لعدد (١٦٣٠) مواطنا، وكذلك مبادرة صحة الأم والجنين قدمت خدماتها لعدد (١٣١٧) سيدة، و تلقى (١٩٥٨) الخدمة من خلال مبادرة المقبلين على الزواج، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية قدمت خدماتها لعدد (٢٤٥) مواطنا.

وقدمت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة خدماتها إلى ١٩ ألفا و٧٠٦ منتفعة وتم صرف ٤ آلاف و(٥٨٥ )وسيلة تنظيم الأسرة و(١٦٣٦٠) حبوب أحادية ومركبة وعمل ٤٦ألفا و٦٠ زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، هذا إلى جانب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لـ (٦٨١٨) مترددا ضمن عيادات القوافل العلاجية.

وأضاف مدير مديرية الصحة أن حملة 100يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد (٣٢٠٣٠) من خلال فرق التواصل المجتمعي التي تجوب كافة ميادين المحافظة والمساجد والكنائس ومراكز الشباب وأماكن التجمعات من الحدائق والمتنزهات العامة للعمل على زياده التوعيه بأهمية المبادرة ومواعيدها واماكن تواجد الفرق الثابته والمتحركه بجميع الإدارات الصحية.

وتم المرور على (١٣٨) محطة لمياه الشرب، (٣٥) محطة لمعالجة مياه الصرف وسحب عدد(٦١) عينة من حمامات السباحة وعدد(١٩٩٨) عينات حقلية وعدد(٩٧٢) عينات معملية من جميع اعمال صحة البيئة، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية علي (٨٤٠)منشاة

(٥٦٤) منشأة تدار بدون ترخيص وتم إخطار مجالس المدن لإصدار قرار الغلق الإدارى وتم سحب عدد (١٣٥) و تم تحرير (١٣٠٥) محضرأغذية (٥,١٠٠)طن و(١٥١٥) لتر سوائل وضبط (٨,٨٨٨) طن و(٦١٣) لتر سوائل وعرضها على النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، تنوع أماكن تمركز الفرق المتنقلة بجميع مراكز محافظة دمياط للحصول على أعلى مستهدف ووجه بزيادة وتكثيف التوعية الصحية، وإعلام المواطنين بالخدمات المختلفة التى تشملها الحملة.