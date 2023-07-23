إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بدمياط

ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه ومنذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ال٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى ٨ يوليو الجارى تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة وأضافت المحافظ أنه وخلال الحملة المُنفذة اليوم فقد تم إزالة ٤ حالات تعدى على أملاك الدولة بمركز فارسكور تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمساحة ١٠٠ م٢

واشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات فى المهد والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع اى محاولات أخرى للتعدى عليها ، كما لفتت إلى انه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية