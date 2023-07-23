محمد عنتر: الرمادي دربنا بشكل جيد وكنت مضغوط بسبب الزمالك

صرح محمد عنتر لاعب سيراميكا كليوباترا ، قضيت عامين مع فريق المصري البورسعيدي من أحلى سنين عمري وإن شاء الله القادم أفضل للفريق .

أكد محمد عنتر في تصريحات إذاعية لبرنامج رقم " 10 " أيمن الرمادي عمل معنا بشكل جيد في الأيام الأخيرة ووصلنا للهدف الذي كنا نريده.

أشار اللاعب إلى :" أمتلك عروض كثيرة في الفترة الحالية، لكن أنا مرتاح مع سيراميكا".

أضاف:" لدي عرض من الزمالك وهو بيتي ولعبت فيه وكنت مميز عندما شاركت معه".

أتم تصريحاته :" قصرت في حق نفسي خلال فترات كثيرة وكنت مضغوط بسبب انتقالي للزمالك بمبلغ كبير بعد مفاوضات من القطبين لضمي وهو ما تسبب في وضع الضغوطات علي.

سيراميكا كليوباترا

في سياق متصل ، توج فريق سيراميكا كليوباترا لأول مرة بكأس الرابطة للاندية المحترفة في النسخة الثانية للبطولة.