عقب تطويرها مؤخرًا.. مطالب بدعم مدرسة عزبة دنقل بمقاعد جديدة

حصلت الوفد على صور خاصة وحصرية من داخل مدرسة عزبة دنقل التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، تظهر فناء المدرسة وهو ممتلئ باكوام من المقاعد القديمة المتهالكة، وذلك عقب الإعلان عن افتتاح المدرسة منذ عدة أيام بتكلفة تتجاوز ال 2 مليون جنية.

الأهالى بدورهم طالبوا المسؤولين وعلى رأسهم السيد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وابو الوفاء دردير مدير إدارة نجع حمادي التعليمية، بضرورة توفير تخت ومقاعد دراسية جديدة للمدرسة تليق بالمبنى الجديد الذى جرى تطويره ورفع كفاءته مؤخراً.

وذكر الأهالى فى حديثهم" للوفد" ان المدرسة تضم مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية و الإعدادية، وهو ما يستوجب دعم المدرسة بمقاعد مدرسية جديدة بدلا من تلك المقاعد المتهالكة .

وكانت هيئة الأبنية التعليمية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، قد أعلنت، الخميس الماضى، عن الانتهاء من اعمال الصيانة والتطوير التى كانت تجرى بمبنى مدرسة عزبة دنقل التابعة لمركز نجع حمادي، بتكلفة اجمالية تخطت 2 مليون جنية .