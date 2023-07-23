الأحد 23 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من المصحف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

استنكر عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، قيام متطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، معتبرا أن هذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج مشاعر الكراهية، وتهدد التعايش السلمي.
 

txt

السعودية ترد على حرق المصحف بالدنمارك: انتهاك صارخ للقوانين والأعراف

txt

إيران تستدعي سفير الدنمارك احتجاجًا على الإساءة لكتاب الله

وشدد " العسومي" على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها وتستدعي اتخاذ موقفا حازما من المجتمع الدولي بمنع تكرار هذه الأفعال غير المسئولة، مطالبا الشعوب العربية والإسلامية بتفعيل المقاطعة وعدم السفر للدنمارك. 

وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة سن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية والكتب السماوية، ونبذ العنف والتطرف والتحريض على الكراهية، كما حث الدول العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات أشد تجاه هذه الممارسات الإجرامية ضد الدين الإسلامي الحنيف وكتاب الله "المصحف الشريف.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

الدنمارك تُدين حرق كتاب الله.. عمل مُخزي يستحق الإدانة

متطرفون في الدنمارك يحرقون نسخة من القرآن أمام سفارة العراق بكوبنهاجن

نقيب الأشراف: الممارسات الاستفزازية بحق المصحف بالسويد تهدد أمن المجتمعات

دعوات عراقية لتظاهرات جديدة احتجاجا على حرق المصحف الشريف

خبير استراتيجي يطالب الدول الإسلامية بالضغط على السويد اقتصاديا بسبب حرق المصحف

الأردن يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى ستوكهلم بعد حرق المصحف الشريف
الجريدة الورقية