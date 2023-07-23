الاتصالات يجدد الثقة في مدربه للاستمرار في دوري المحترفين

قرر نادي المصرية للاتصالات تجدىد الثقة في جمعة مشهور ليستمر في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم بدوري المحترفين.

وجاء قرار إدارة نادي المصرية للاتصالات بتجديد الثقة في جمعة مشهور بعدما نجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري المحترفين بعد مباراة مثيرة امام المنيا انتهت بفوز الاتصالات بخمسة أهداف مقابل اربعه في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين.

ومن المقرر أن يتم وضع خطة إعداد الفريق استعدادا لدوري المحترفين والتي سيتخللها معسكر للفريق بالأضافة الي دعم الفريق بلاعبين جدد في بعض المراكز.

وكان النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة والمفروض من الجمعية العمومية وجه الدعوة لاتحاد الكرة لأكثر من 20% من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 1 اغسطس الساعة الحادية عشر ظهرا .

ويأتي هذا الاجتماع من أجل إلغاء قرار اتحاد الكرة المتضمن استحداث قسم جديد تحت مسمي القسم الثاني " أ " بما يخالف أحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الي الساعة الواحده ظهرا بنفس اليوم ونفس المكان ويكتمل النصتب القانوني بحضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية.