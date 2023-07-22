اجتماع مُرتقب بين أوكرانيا والناتو لبحث وقف صفقة الحبوب

قال الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، إن اجتماعًا لمجلس أوكرانيا - الناتو، سيُقعد خلال الأيام القليلة المُقبلة لبحث الوضع، بعد وقف العمل بصفقة الحبوب، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم السبت.

وأضاف الرئيس الأوكراني في رسالة فيديو نشرت على قناته في "تلجرام": "توجهت إلى ينس ستولتنبرغ باقتراح لعقد هذا المجلس على الفور، لإجراء مشاورات مناسبة بشأن الأزمة. وسيتم عقد هذا الاجتماع خلال الأيام القريبة القادمة، حيث سيكون بمقدورنا التغلب على الأزمة الأمنية في البحر الأسود".

الوضع في البحر الأسود:

وفي وقت سابق من نهار اليوم السبت، قال زيلينسكي إنه اتصل هاتفيا بستولتنبرغ وناقش معه الوضع في البحر الأسود، بالإضافة إلى انضمام كييف للتحالف، حيث أعلن عن تحديد الخطوات ذات الأولوية والخطوات التي ينبغي اتخاذها لاحقا لفتح ممر للحبوب في البحر الأسود، وتشغيله بشكل مستدام.

وأنشىء مجلس أوكرانيا - الناتو خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو، حيث اعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن "إنشاء المجلس جعل من الممكن تقريب كييف من الحلف".

من ناحية أخرى، اشتكى رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، من أن افتقار قوات كييف لمدفعية الناتو بعيدة المدى، حيث لم تتمكن بلاده بعد من الاتفاق مع حلفائها الغربيين على الحصول عليها.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على قناته في "تلغرام": "بصراحة، لم نحل بعض القضايا المتعلقة بالأنواع الشحيحة والفظيعة من الأسلحة. ومع ذلك، سأولي اهتماما للأسلحة بعيدة المدى والمدفعية بعيدة المدى".

وأشار إلى أن مسألة إمدادات السلاح تعتمد على الولايات المتحدة، في وقت تفتقر فيه القوات الأوكرانية إلى الطائرات المقاتلة "من حيث النوع والكم".

وأضاف زيلينسكي: "لقد حل العالم قضية مهام التدريب (تدريب الطيارين)، وسنشرع بها في أغسطس".

وبدأ الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في جنوب دونيتسك وأرتيومفسك ومحور زابوروجيه في 4 يونيو، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".