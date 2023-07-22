في بيان رسمي| الكهرباء تكشف موعد قطع التيار يوميا.. وتحذر من "الأسانسير"

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بيان أوضحت فيه السبب الرئيسي وراء فصل التيار الكهربائي على عدد من المدن والمحافظات خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي استكى منه العديد من المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

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وجاء في البيان “تنويه هام من الشركة القابضة لكهرباء مصر، السادة المواطنون، يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الاحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار”.

وأضاف البيان “نهيب بالسادة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظا على سلامتكم، مع الاخذ بالاعتبار إنه سيتم تفعيل ذلك النظام بدءا من منتصف ليل اليوم السبت الموافق 22-7-2023، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل”.