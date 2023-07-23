قافلة طبية لـ 200 حالة بقرية منقريش ببني سويف 

تلقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً بشان القافلة الطبية التي تم تنظيمها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى وبالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية ووحدة السكان بالمحافظة وبمتابعة من الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية بقيادة د فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

وتضمن التقرير الذي عرضه بلال حبش نائب المحافظ المشرف على وحدة السكان بالديوان العام الإشارة إلى أنه تم عقد قافلةطبية بقرية منقريش مركز بني سويف عن طريق عيادات مصر المتنقلة حيث تم الكشف على 220 حالة في مختلف التخصصات وعمل 17 نظارة طبية و12 عملية مياه بيضاء وذلك بالمحان للحالات المستفيدة من القافلة التي نظمتها مؤسسة راعي مصر للتنمية

تجدر الإشارة إلى أن تلك القوافل تحظي باهتمام من المحافظ د محمدهاني غنيم والذي وجه بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية من وحدة السكان بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والتضامن ومؤسسات المجتمع المدني لإيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة

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