انقطاع الكهرباء والطقس الحار والعمل عن بعد (الازمة الكبرى)

انقطاع الكهرباء.. أزمة يعاني من المواطنون الفترة الحالية من منتصف الأسبوع الماضي، وتتفاقم الأزمة يومًا تلو الأخر، ومع ارتفاع درجات الحرارة تزيد المعاناة على المواطنين وبالاخص بالاماكن الصحراوية، ومعاناة أخرى للعاملين عن بُعد نتيجة تكرار انقطاع التيار الكهربائي وهو ما يسبب أزمة في عدم القدرة على استكمال عملهم على أكمل وجه.

انقطاع الكهرباء معاناة جديدة للمواطنين

أزمة انقطاع الكهرباء التى تشهدها البلاد حاليا هي الاولى ولم يعتاد عليه المواطنون منذ أكثر من 10 سنوات، حيث إن هذه المشاهد لم تحدث منذ سنوات عديدة، وتخفيف الأحمال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة هو السبب في الانقطاعات خلال الفترة الأخيرة، وانتهاء أزمة تخفيف الأحمال على الشبكة من خلال قطع التيار الكهربائي على المشتركين سيكون في وقت قريب.

و شهدت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، يعد قطاع الكهرباء من أهم ركائز التنمية الشاملة، وإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، وتم تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية والقضاء على انقطاع الكهرباء إلى الأبد، قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة.

وكان اهتمام الدولة المصرية بقطاع الكهرباء سببًا في تحويل عجز القدرات الكهربائية في الأعوام السابقة إلى فائض، وذلك بعد إضافة كميات هائلة من ميجاوات من القدرات الكهربائية، ووصولت نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%.