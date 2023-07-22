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السبت 22 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مقتل 12 مزارع في النيجر

هجوم مسلح في النيجر
هجوم مسلح في النيجر

شهدت دولة النيجر، مقتل ما يقرب من 12 مزارع في هجومين شنهما مسلحون علي حقولهم الواقعة في قريتين ببلدة أنزورو، بالقرب من الحدود المالي.

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قال مسؤولون في أنزورو، إن الهجوم وقع خلال الساعات القليلة الماضية، وكافة الضحايا من الرجال. 

وأكد أن الهجوم، كان مستهدف قريتي دوكو ساراو ودوكو ماكانى، اللتين تفصل بينهما مسافات قريبة يعادل كيلو متر واحد، وتقعان ضمن نطاق بلدة أنزورو.

قال إبراهيم ناتاتو، وزير التربية والتعليم في النيجر، إنه اضطر لإغلاق921 مؤسسة تعليمية إبتدائية وثانوية، بسبب إنعدام الأمن في منطقة تيلابيري، منطقة الحدود الثلاثة) في غرب النيجر.

وأصدرت الحكومة أصدرت تعليمات لبعض هؤلاء الطلاب ليتم قبولهم في مدارس أخرى في المناطق غير المتضررة.
 وفي أغسطس عام 2022، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف "،  بالفعل 855 مدرسة ابتدائية و 35 مدرسة ثانوية مغلقة في أربع مناطق في النيجر بسبب انعدام الأمن، تحديدًا في تلك المناطق " تيلابيري،  تهوا، مارادي، ديفا".

منطقة تيلابيري

تقع منطقة تيلابيري، علي الحدود مع مالي، ويعيش تلك المنطقة وسط هجمات مسلحة منسوبة  إلى الجماعات الإرهابية العاملة في شمال البلاد.

منطقة ديفا

تقع تلك المنطقة بالقرب من شمال نيجيريا، وكانت تعيش وسط هجمات من قبل بوكو حرام.
 أما منطقة مارادي فتواجه هجمات منسوبة إلى "عصابات مسلحة" تنشط في الولايات المجاورة في شمال غرب نيجيريا.
 

 

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