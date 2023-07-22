" صانع فرحة ".. العم محمود قعيد يحتاج لعملية جراحية عاجلة

كان يملأ شوارع طور سيناء فرحة بكل همة ونشاط يسعد الاطفال باكياس غزل البنات والترمس والعصائر و الدرة الشامية يجوب الشوارع والشواطئ ساعيا علي لقمة عيشه .



ينفخ في المزمار يتجمع الاطفال حوله كلا ياخذ ما يريد لا يرد طفل الا و جبر خاطره ورسم الفرحة والبسمة علي وجهه، انه العم محمود عويد، كما يلقبه أطفال طور سيناء، عمره ٧٥ سنة من الشقاء والتعب والكفاح .



ولكنه أصيب في حادث وهو عائدا من عمله علي تروسيكل سقط في حفرة علي طريق حي توشكي تركت بدون غطاء بعدة كسور في الكاحل والقدم وتم تركيب شرائح ومسامير وتوقف مصدر رزق العم محمود .



يقول “ محمود عويد ” بائع غزل البنات إنه يحتاج أن يجري العملية بمستشفي شرم الشيخ، حيث هناك الاهتمام افضل والامكانيات متاحة.

مشيرا إلي أنه منذ قرابة سنة بعد إصابته لم يتحرك وانقطع أكل عيشه فإنه يريد العودة لعمله مرة اخري، إلي إنه يطلب من المسئولين تحويله إلي مستسفي شرم الشيخ لإجراء العمليات اللازمة له.