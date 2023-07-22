برلماني يوجه خطابات بشأن حفل ترافيس سكوت

مازالت إقامة حفل ترافيس سكوت في منطقة الأهرامات حديث الصباح والمساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل، بإلغاء الحفل بسبب الأعمال الغريبة الذي يقدمها الرابرالأمريكي ترافيس سكوت في حفلاته الغنائية.

والذي رفضها الجمهور المصري بكل الطرق، حيث لم يعتاد على رؤيتها ،إذ يعتبرها الكثيرون طقوس شيطانية، والأمر الذي أشعل أزمة كبيرة وأصبح الحفل حديث الجمهور ووسائل الإعلام وانقسمت الأراء بين مؤيد ومُعارض.

إذ تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا لكل من وزراء الداخلية، السياحة، والتنمية المحلية، حول موقف حفل الرابر العالمي الأمريكي ترافيس سكوت: "هل تم إلغاؤه أم سيقام في موعده؟".

النائب الدكتور فريدي البياضي

قال فريدي البياضي:"بعد جدل كبير ومطالبات البعض بإلغاء حفل المغني العالمي تراڤيس سكوت، الذي يحضر مصر لأول مرة، الحفل المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، عند سفح الأهرامات؛ حتى الآن هناك تخبط في التصريحات، ولا يوجد تأكيد من الحكومة على إلغاء أو إقامة الحفل. فلماذا لا يصدر بيان واضح من الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر.

واستكمل:"إذا كان الحفل قائما في موعده فما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارات الداخلية والسياحة والتنمية المحلية لضمان تنظيم هذا الحفل ومنع أي مخالفات أو حوادث نتيجة للتزاحم المتوقع".

واختتم البياضي حديثه قائلا:" فمن المعروف أن جميع تذاكر هذا الحفل قد نفدت بمجرد طرحها، وأن الحفلات السابقة في بلدان أخرى كانت تحضرها أعداد هائلة من البشر وبعضها صاحبه سوء تنظيم وتدافع أعداد أكثر بكثير من الحاجزين، وأكبر من السعة الاستيعابية للأماكن، وفي إحدى الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ توفي عشرة أشخاص وأصيب عشرات آخرون بسبب التدافع والازدحام، مما يتوجب عليه التأكد من التنظيم واتباع إجراءات تأمينية صارمة للحفاظ على سلامة الحاضرين".