رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يشارك كلية الدراسات الإسلامية للبنات احتفالها بالعام الهجري

شارك الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج احتفالها بالعام الهجرى الجديد 1445 والذى نظمته بمدرج الكلية الرئيسي، والذى حضره أ.د علي عبد الموجود نور الدين عميد الكلية، وأ. د فاطمة المهدى وكيل الكلية للدراسات العليا، ولفيف من السادة الضيوف وجمع من قيادات الكلية والطالبات، وبهذه المناسبة العطرة قدم حمادى التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصرى، وأيضاً طالبات كلية الدراسات الإسلامية للبنات بسوهاج، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركة، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان واستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

وتحدث فضيلة الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، خلال كلمته عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة لما لها العديد من المشاهد العظيمة والتى أسهمت فى تأسيس الدولة الإسلامية لتضرب أروع الأمثلة للدول والشعوب، تضمنت الاحتفالية العديد من كلمات السادة الضيوف والفقرات المتنوعة.

وفى نهاية الاحتفالية كرم الأستاذ الدكتور على عبدالموجود صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادى تقديراً لجهوده وتعاونه الدائم فى العديد من المجالات رافق فضيلة الدكتور أحمد حمادى خلال الاحتفال عمر التلمساني مدير العلاقات العامة والإعلام منطقة سوهاج الأزهرية.