مدربة صناعة الجلود في هن متواجدات لـ الوفد: أتمنى تصدير منتجاتنا للخارج

تحتل المصنوعات الجلدية الطبيعية مكانة خاصة عند صاحبات الذوق الرفيع لذا حرصت جمعية جنات الخلود القائمة على مشروع "هن متواجدات" لسيدات الدويقة وحي الأسمرات على تقديم دورة تدربية لمدة 3 شهور لهن، بإعطائهن 24 حصة متكاملة في تعليم الباترون وصناعة الحقائب والأحذية والأحزمة المصممة من الجلد الطبيعي.

مدربة صناعة الجلود ومحررة الوفد زينب النجار

وفي اطار الحفل الختامي لفاعلية مشروع "هن متواجدات" المنفذ من قبل جمعية جنات الخلود الخيرية بهدف التمكين الاقتصادى لأكثر من ٤٠٠ أسرة بحى الأسمرات و منطقة الدويقة، وذلك برعاية مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بحضور لفيف من الشخصيات العامة.

أوضحت نادية عبدالمعطي أحدى مدربات مشروع هن متواجدات في حرفة الجلود كيفية إلتحاقها بهذة الحرفة واعتزازها بها وسعيها في التطور بها أكثر فأكثر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، قائلة: " انتمي لجميعة جنات الخلود منذ 5 سنوات وكنت اركز اهتمامي بقضاء وقتي مع تلميذي من الجميعة مع مرور الوقت أحببت أن أتعلم الحرف اليدوية المختلفة مثل صناعة العرائس التي تسعد الأطفال وتملئ حياتهم بهجة، ثم انتقلت إلي قسم الجلود لقضى بداخلة 3 أشهر مدة التدريب وأحصل على 24 حصة لتعليم الباترون الخاصة بصناعة الحقائب الجلدية والمحافظ الرجالي والحريمي، فضلا عن الاحزمة".

مدربة حرفة التطريز ومحررة الوفد زينب النجار

وقالت أنضامي في جمعية جنات الخلود لتمكين الاقتصادي للمرأة ساعد في تحسين دخلى المادي ومنحني الثقة في ذاتي أكثر وإعطني مكانة أجتماعية أفتخر بها أمام أسرتي، فعندما اصمم حقيبة جلدية واعرضها للبيع وتنال إعجاب العملاء أشهر وكأن حصلت على شهادة جامعية من جديد، وأشعر أن أبنائي فاخرون بيا، لانني أصبحت امرأة عاملة مفيدة لاسرتها وللمجتمع.

مدربة حرفة الجلود ومحررة الوفد زينب النجار

وأكلمت أن الدورة التدربية لحرفة الجلود اعطتها قدر كبير من الوعي بمعرفة أنواع الجلود الطبيعة من الصناعية، فالجلد الطبيعي كـ جلد البقري أو كيواري أو الجاموسي أو الحور يأتي من الحيوان مباشرة ويمر بعدة مراحل فهو يتميز بجودته العالية وألوانه الزاهية الطبيعية فلا يمكن أن يتأثر بقرب اللهيب به ولأ بـ ارتفاع درجات الحرارة .

وأضافت أن هناك مراحل عديدة لصناعة الحقائب الطبيعة من الجلد الطبيعي، أول مرحلة نحصل على الجلد الخام ثم نقوم بعمل الدبخ بالسنابك ثم نعمل الضفائر بالخيوط المخصصة ثم يتم تنفيذ المنتج المطلوب على الباترون.

وأردفت أن يمكن أن نميز بين الجلد الطبيعي والصناعي عند النظر إلي ضهر الحقيبة أو المحفظة فاذا كان بها "وبر" فهذا يدل على انها مصممة من الجلد الطبيعي، يستخدم الجلد البقري في صناعة الطبقة الخارجية للحقائب والمحافظ والأحزمة، كما نستعين بجلد الحور أو الماعز لعمل البطانة الداخلية بأعتباره خفيف لا يأخذ مساحة كبيرة من الطبقات الداخلية.

واشارت أن قسم الحرف اليدوية للجلود تنتج كافة أنواع المنتجات الجلدية بالأضافة إلي مواكبة موضة العصر بأنتاج المعلقات الجلدية المختلفة والإكسسوارات الجلدية المزينه بأسماء العملاء المختلفة، ويتم تسويق كافة المنتجات إلي المعارض لتباع وينقسم العائد بين الجمعية والمدربات بالتساوي.

واختتمت تصريحاتها انها تتمنى أقامة مشروع خاص بذاتها يصدر خارج مصر يهدف إلي تعليم جميع السيدات الحرف اليدوية المختلفة ليبدعن في صناعة منتجات تمزج بين حرفة الجلود والعرائس بأسلوب ناعم وجذاب تعمل على تحسين دخلهن المالي وتحقيق ذاتهن أمام أفراد أسرتهن.

يذكر أن جميعة جنات الخلود القائمة على مشروع "هن متواجدات " التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يهدف إلي أحياء تراث الحرف اليدوية، فهي جمعية خيرية غير هادفة للربح بدأت منذ اكثر من ١٦ عام تخدم منطقة حى الأسمرات ومنطقة الدويقة وتنوعت مشارعها بين التمكين الإقتصادى للمرأة من خلال الحرف والمشغولات اليدوية و التعليم من خلال دار حضانة جنات الخلود بالإضافة إلى الخدمة المجتمعية بكافة مناحيها من إطعام و كساء ،كفالة أيتام و كفالة طلاب علم وغيرها من النشاطات.