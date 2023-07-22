الدنمارك تخطف فوزًا صعبًا من الصين في كأس العالم للسيدات

خطف منتخب الدنمارك الأول للسيدات الفوز من نظيره الصين بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات women world cup 2023.

أهداف مباراة الدنمارك والصين في بطولة كأس العالم للسيدات women world cup 2023

سجلت اللاعبة إيملي فانجسجارد الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 90 في آخر لحظات اللقاء، ليتم حسمه لصالح الدنمارك علي حساب الصين.

وبتلك النتيجة يحصد منتخب الدنمارك أول ثلاث نقاط في بطولة كأس العالم للسيداتwomen world cup 2023.

مواعيد مبارايت اليوم في كأس العالم للسيدات كرة القدم woman world cup 2023

الولايات المتحدة ضد فيتنام، فى تمام الساعة الرابعة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

زامبيا ضد اليابان، فى تمام الساعة العاشرة، مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

إنجلترا ضد هايتي، فى تمام الساعة الثانية عشرة، مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدنمارك ضد الصين، فى تمام الساعة الثالثة مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

يذكر أن اختتمت لقاءات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم لسيدات كرة القدم woman world cup 202، التى تستضيفها دولتا أستراليا ونيوزيلندا، حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.

نتائج مباريات اليوم الثاني في كأس العالم للسيدات woman world cup 2023



تعادل سلبي بين نيجيريا وكندا

وانتهت مواجهة المنتخب النيجيرى ونظيره الكندى بنتيجة التعادل السلبى دون أهداف في مباراة قوية من كلا المنتخبين لكن دون الترجمة إلى أهداف خلال اللقاء.

منتخب سويسرا يهزم الفلبين بهدفين دون رد

استطاع منتخب سويسرا تحقيق الانتصار على نظيره منتخب الفلبين بنتيجة هدفين دون رد، سجلهما كل من رامون باكمان في الدقيقة 45، وسيرينا فى الدقيقة 64.

منتخب أسبانيا يفوز على كوستاريكا بثلاثية نظيف

فاز منتخب إسبانيا لسيدات كرة اليد على نظيره منتخب كوستاريكا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، بتوقيع كامبو عن طريق الخطأ في مرماها، بجانب ثنائية من اللاعبتين بونماتى وجونزاليس لتنتهي أحداث اللقاء بنتيجة 3 ـ صفر.