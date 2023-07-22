السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم البعبع في آخر ليلة عرض

بوابة الوفد الإلكترونية

بلغت إيرادات فيلم تاج، للفنان تامر حسني، في شباك تذاكر السينما، أمس، الجمعة، محققًا 780 ألف جنيه، ما جعله في المركز الثالث بموسم أفلام عيد الأضحى 2023.

يشار إلى أن أحداث فيلم تاج تدور حول تتبع الأحداث حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

يذكر أن فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وكان طرح الفنان تامر حسني، مؤخرًا أغنية هرمون السعادة، من ألبوم يحمل نفس الأسم، والأغنية تعد دعائية لفيلمه الجديد تاج، الذي يعرض في السينمات حاليًا.

 

وتقول كلمات الأغنية :-

مسيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة والسُكر فيها دايب

كل الصُحبة الجميلة متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية، لسه السنين الحلوة جايه

والحُزن بح من النهاردة، عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا، أرجوك ده احنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة أرجوك ما تكونش سادة 

 

الفنان تامر حسني

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022،  بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، هدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده، سمر محمد متولى، عاليا راشد، شهد الشاطر وآخرين.

مواد متعلقة

إيرادات فيلم بيت الروبي في آخر ليلة عرض

فرقة الكيان تحيي حفل موسيقي في ساقية الصاوي.. الليلة

سيمون تلتقي جمهورها في ساقية الصاوي.. الليلة

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان المسرح القومي.. الليلة

مدحت صالح يشعل أوبرا الإسكندرية بأجمل الأغاني.. صور

عرض "طيب وأمير " يواصل نجاحاته على مسرح ميامي

أحمد عصام ينتهي من تجهيزات الـ فاير وركس لحفل تامر حسني في العلمين.. صور

إيرادات فيلم تاج في شباك التذاكر

الجريدة الورقية