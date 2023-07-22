رأس البر الاكثر إقبالا خلال موسم صيف 2023

تجاوزت نسبة الاشغالات بمدينة العرائس رأس البر بمافظة دميط، ال100٪ مما دفع الرواد والمصافين الانتظار على الأرصفة لحين وجود أماكن شاغرة بالفنادق.

واستقبلت المدينة عددًا كبير من الزائرين والمصطافين لتصنف بذلك الأكثر إقبالاً خلال موسم صيف ٢٠٢٣

وفى هذا السياق تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جهود الوحدة المحلية برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رئيس المدينة لتوفير كافة الخدمات للزائرين الذين توافدوا من أبناء المحافظة ومختلف المحافظات الاخري

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، رفع درجة الاستعداد القصوى بإستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها ومتابعة حركة السيارات ببوابتى المدينة لتيسير الحركة المرورية، بجانب تجهيزات شملت الشواطئ، وذلك ليتضمن ٣٣ برج إنقاذ وعدد ٤ نقاط للاسعاف وعدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و تواجد المعدات البحرية فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من الصباح حتى غروب الشمس حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ ٦٨ حالة من الغرق وتسليم ٢٠٣ طفل تائه الى ذويهم.