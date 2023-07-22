روسيا: تصفية 4990 مرتزقًا أجنبيًا خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "تصفية عدد كبير من مرتزقة ألمانيا وبولندا نتيجة لضربة وجهتها قواتنا لمقر أكاديمية القوات البرية الأوكرانية في لفوف في 6 يوليو الحالي، مشيرة إلى أنه تم بأسلحة دقيقة روسية تصفية عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان المتمركزين في مقر أكاديمية القوات البرية للقوات الأوكرانية في مدينة لفوف ، مبينا أن "إجمالي ما تم تصفيته حوالي 4990 مرتزقًا أجنبيًا خلال العملية العسكرية الخاصة، فضلا عن فرار 4910 آخرين من مناطق القتال.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت أنه "في محور دونيتسك، جرى صد 14 هجومًا، بالإضافة إلى تصفية أكثر من 280 جنديًا أوكرانيا وتدمير مدفعية Gvozdika ذاتية الدفع، وثلاثة مدافع الهاوتزر D-30. وفي محوركراسني ليمانسك، تمكنت القوات الروسية من صد سبع هجمات في لوجانسك، وبلغت خسائر كييف في هذا المحور 170 جنديًا أوكرانيًا، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وخمس شاحنات صغيرة، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من نوع Akatsiya، ومدفعيتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومدافع هاوتزر D-30. وفي محور جنوب دونيتسك، صدت ثلاث هجمات للعدو في دونيتسك.

في السياق، أعلن حاكم مقاطعة "بيلجورود" جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف جلادكوف، أن قوات كييف قصفت قرية "جورافليوفكا" بثلاث قنابل عنقودية أطلقتها من راجمة للصواريخ، من بين 100 قذيفة سقطت على المنطقة.

وقال جلادكوف وفقا لقناة روسيا اليوم إن "قوات كييف قصفت أكثر من 100 مرة مناطق في المقاطعة، وأطلقت 3 قنابل عنقودية على قرية جورافليوفكا، التي قصفتها أيضا بالمسيرات".