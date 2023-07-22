السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوظائف التعليمية السعودية.. موعد وشروط التقديم

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن توافر 11551 وظيفة شاغرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك لشغل رتبة معلم ممارس للعمل بنظام التعاقد.

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الهيئة العامة للمنافسة في السعودية تُعلن عن وظائف شاغرة (تفاصيل)

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الرابط الرسمي للتقديم في وظائف الهيئة العامة للمنافسة السعودية

موعد التقديم على الوظائف التعليمية السعودية: 

وكشفت وزارة التعليم السعودية عن موعد التقديم للوظائف التعليمية الجديدة والذي يبدأ من الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً حتي يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

 

شروط التقديم على الوظائف التعليمية السعودية: 


يشترط أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية وهي كالتالي: 


ـ الحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص

-  تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم

-معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج

-  معايير المفاضلة للتقديم على الوظائف التعليمية 40% لدرجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي، و20% لدرجة اختبار الرخصة المهنية العام، و20% للمعدل التراكمي، و20% لأقدمية التخرج.

 

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية السعودية:


- يتم الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).

- التأكد من صحة البيانات.

- في حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

- ضرورة  تحديد الرغبة في الدخول للإعلان يتم من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

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