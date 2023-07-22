ضبط 1970 مخالفة مرورية متنوعة فى كفرالشيخ





نفذت إدارة المرور في كفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، بإشراف اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1970 مخالفة مرورية متنوعة، في نطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم ، دسوق"، حيث تم ضبط 25 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 125 مخالفة دراجة نارية، و64 مخالفة سير بدون تراخيص 37 بدون رخص قيادة و27 بدون رخص تسيير، و1618 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.